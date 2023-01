Emergono clamorose indiscrezioni sulle registrazioni di Uomini e Donne del 12 gennaio. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, per quanto riguarda il trono classico, anche questa volta non si è verificata nessuna scelta da parte dei tronisti.

Lavinia Mauro abbandona il trono?

Lavinia Mauro, però, starebbe meditando una decisione clamorosa. La tronista ha chiesto a Maria De Filippi se i suoi due corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino, avessero chiesto di lei durante la settimana. La conduttrice ha riferito che solo il secondo ha chiesto di lei. Lavinia ha discusso con entrambi, e la De Filippi si è detta convinta del fatto che i due corteggiatori non sarebbero realmente interessati a lei. La Mauro, a quel punto, è scoppiata in un pianto disperato, manifestando la volontà di lasciare il trono.

Scintile in studio tra Federico Nicotera e le corteggiatrici

Federico Nicotera, invece, ha portato in esterna Alice Barisciani e le ha fatto conoscere suo nonno. Con Carola Viola Carpanelli, invece, si è verificata un’accesa discussione dopo che è stato mostrato un filmato in cui la corteggiatrice ha dichiarato che l’interesse nei confronti di Federico si è affievolito, e nel caso in cui la scelta di quest’ultimo dovesse ricadere su di lei, direbbe di no. In studio, Carola ha confermato quanto detto nella clip, dichiarando di sentirsi trascurata da Federico. Il tronista ha dunque deciso di ballare con lei, ma questa circostanza ha scatenato la rabbia di Alice Barisciani.