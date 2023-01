Uomini e Donne: Ida Platano, difficile decisione dell’ex dama.

Ida Platano è stata una delle dame più amate e seguite di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato lo show per vivere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza lontano dalle telecamere, continua ad essere assiduamente presente sui social, dove condivide con i suoi follower frammenti di vita personale. Ma il passato torna spesso a galla.

Nella vita privata, l’ex dama ha dovuto prendere una decisione molto importante. Prima di arrivare nel dating show di Maria De Filippi, Ida Platano aveva già avuto dei trascorsi sentimentali, uno dei quali finito molto male. Questa rottura l’ha obbligata a prendere una decisione che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Una decisione però di cui Ida ne va orgogliosa e fiera nonostante le difficoltà che ha incontrato lungo il percorso.

La scelta di Ida Platano

Ida si è sposata molto giovane. Una scelta dettata dalla mentalità dei suoi genitori che non avrebbero mai permesso che andasse a convivere. La sua storia d’amore con l’ex marito è durata 10 anni, poi i due si solo lasciati. In seguito ha avuto una storia importante, che l’ha portata a mettere al mondo il figlio Samuele. Purtroppo, però, prima che il bambino nascesse, il suo compagno di quel periodo l’ha lasciata in stato interessante e non ha voluto in alcun modo prendersi la responsabilità di quel bambino che di lì a poco sarebbe nato.

Nonostante sia rimasta sola, la Platano ha scelto di avere quel bambino e ancora oggi dice che è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Ida ha affrontato tutto da sola, e solo dopo è arrivata a Uomini e donne, dove ha trovato in primis l’amica del cuore, Gemma Galgani, e ha vissuto prima una storia tormentata con Riccardo Guarnieri, prima di lasciare il programma con Alessandro Vicinanza, con il quale sembra che stia procedendo tutto nei migliori dei modi.