Torna a farsi teso il clima nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, a perdere le staffe, è stata Milena Miconi. La showgirl si è lamentata di quanto siano poco collaborativi alcuni inquilini del loft di Cinecittà per quanto riguarda la pulizia e l’ordine.

Milena Miconi perde le staffe

“Questa casa è una m*erda!”, ha sbottato la vippona. “Nessuno vuole collaborare spontaneamente. Devo essere io a fare i giri chiedendo a tutti che c’è da mettere in ordine e pulire. Tutti menefreghisti. E’ una m*rda!”.

Milena Miconi, rimasta sino ad ora ai margini delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, ha perso le staffe a causa della strafottenza di alcuni dei suoi coinquilini, rei di non collaborare in nessun modo alle vicende di economia domestica.

Nella giornata di ieri, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro lamentavano il fatto che molti dei loro compagni non si espongano mai al fine di evitare discussioni, ma Milena non la pesava come loro: “Io non ho mai visto persone che non dicono quello che pensano”. “Ti sarà chiara con il tempo la situazione”, ha replicato Dal Moro, convinto del fatto che la Miconi non abbia un’idea chiara sulle persone che la circondano. “Conosci le persone qui dentro in modo ancora superficiale”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Prendendo ad esempio Dana Saber, Antonella ritiene che la marocchina sia stata spesso criticata in modo ingiusto dal momento che si è sempre dimostrata molto sincera e diretta: “Dire quello che pensi insultando una persona non è educazione, la sincerità non include l’insulto”, obietta Milena, convinta che i modi di fare di Dana la portino spesso a finire nel torto.

I vipponi, nonostante abbiano opinioni differenti, continuano a discutere in maniera pacifica. Una rarità in questa edizione del Grande Fratello Vip.