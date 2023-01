Guendalina Tavassi è stata ospite a Verissimo. L’influencer romana, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, ha raccontato il dolore per la separazione dei genitori e la priva gravidanza, avvenuta quando aveva solo 17 anni. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha anche ripercorso la sua carriera televisiva e ha parlato dell’avventura del fratello Edoardo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Guendalina Tavassi si sbilancia su Edoardo e Micol

“Mio fratello? Non vedo l’ora che esca… il più tardi possibile, ma che esca, perché lui non ha fatto altro, da quando sto con Federico, che prendermi in giro sul nostro rapporto, sulla nostra relazione, e sul fatto che eravamo tutti cuore a cuore. Lui è uno molto freddo, non e che non crede nell’amore eh? Siccome con Micol rivedo me e Federico e lo vedo tanto, troppo appiccicoso, amorevole, che sta sempre a cercarla, a baciarla, a riempirla di complimenti, che non è da Edoardo. Mio fratello l’ho visto in versione fidanzato e ti assicuro che non è mai stato così. Si è rimbambito. Mi fa piacere e spero vivamente che siamo riusciti a trovare la donna ideale di Edoardo”.

Nel corso dell’intervista, Guendalina Tavassi ha raccontato di non essere stata molto fortunata con gli uomini. Il suo fallimento più grande sono state le separazioni dai padri dei suoi figli.

“Le separazioni dai padri dei mei figli? Le ho vis donna!sute come un fallimento e anche come un rivivere la stessa situazione di mia madre. Mi ci sono rivista e ho detto ‘Cavolo, però, che cosa ha dovuto sopportare questa’”.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha parlato anche della sua infanzia difficile dovuta al trauma della separazione dei genitori. Il dolore, però, le è servito a fortificarla. Adesso accanto a lei c’è Federico, l’uomo che le ha restituito la serenità.