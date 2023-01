C’è grande attesa per la seconda stagione di Viola come il mare. Dopo l’ottimo successo del primo capitolo della serie tv light crime prodotta da Lux Vide, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, seguita da circa 3 milioni di telespettatori a settimana, la produzione è già al lavoro per preparare il ritorno su Canale 5 di Francesco Demir e Viola Vitale.

Le riprese dovrebbero iniziare a cavallo dell’estate 2023, e non mancheranno i colpi di scena. Grande attenzione sarà dedicata al passato dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir, interpretato dal divo turco, attualmente impegnato in Ungheria sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.

Viola come il mare 2, le anticipazioni

Ad anticipare alcuni retroscena di Viola come il mare 2 è stata la sceneggiatrice Elena Buccaccio, che ha rilasciato un’intervista al magazine Dreamers: “Cosa dobbiamo aspettarci? Una nuova sfida lavorativa per Viola, in particolare una sfida emotiva. Francesco non è riuscito a compiere il grande passo con lei, e la giornalista di SiciliaWebNews dovrà capire quali sono le ragioni”. Poi prosegue: “Viola dovrà aiutarlo ad affrontare i suoi fantasmi del passato, e sarà un modo per renderlo finalmente pronto ad aprirsi al vero amore”, ha anticipato la sceneggiatrice, confermando di fatto che verrà dato grande risalto alle vicende personali di Francesco Demir.

A differenza di quando accaduto nella prima stagione, dove a farla da padrone è stata Viola Vitale alla ricerca di risposte sul suo passato, il secondo capitolo di Viola come il mare si focalizzerà sul passato di Francesco. Demir non riesce a vivere con completezza il rapporto con le persone che ama, e Elena Buccaccio racconta che durante il secondo capitolo della fiction si indagheranno le ragioni che lo spingono a comportarsi in questo modo.

Insomma, la tavola è apparecchiata per bissare il successo dell’autunno 2022.