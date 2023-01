Francesco Chiofalo ospite di Giada Miceli a Non Succederà Mai Più, show radiofonico di Radio Radio.

L’attuale compagno di Drusilla Gucci, nonché ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha parlato del chiacchieratissimo rapporto tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Chiofalo sulla ship tra i Donnalisi

“Sta diventando monotono questo argomento”, ha esordito l’ex pupo. “Tocca dire la verità: Antonella Fiordelisi ha salvato la vita di Edoardo Donnamaria, altrimenti all’interno del programma era totalmente trasparente. E’ medio, l’uomo centrale. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente. Nei reality è facile piangere perché hai i nervi a fior di pelle. Questo ragazzo deve ringraziare che c’è Antonella, altrimenti sarebbe già uscito da due mesi. Anche lui ci sguazza. L’amore è una cosa profonda, qui parliamo di due ragazzini. Come fai a innamorarti? Lui è innamorato dell’idea di coppia. Ha una faccia da buono, ad Antonella piacciano più tamarri”.

Francesco Chiofalo ha anche parlato di un possibile interessamento di Antonella Fiordelisi per Antonino Spinalbese. “Forse sì, Antonino potrebbe piacere ad Antonella ma solo perché è l’ex di Belén. Lui è molto pubblicizzato”.

Chiofalo e la questione "bot" sul televoto della Fiordelisi

Infine, Chiofalo ha detto la sua anche sulla questione “bot” a seguito del televoto che ha decretato la Fiordelisi come preferita del pubblico. “Il dubbio è venuto anche al Codacons. Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager, è entrato lì dicendo che doveva dimagrire. E’ un discorso da manager, non da padre. Ha strumenti, un personaggio molto noti gli ha passato un contatto giusto. Lui gli strumenti ce li ha. Non so se l’ha fatto, ma ha gli strumenti per poterlo fare”.