Daniele Dal Moro continua ad essere conteso da Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Dopo la momentanea uscita di scena di Antonino Spinalbese, rientrato solo ieri nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato il concorrente più desiderato del loft di Cinecittà. L’attrice romana ha palesato il suo interesse nei confronti di Daniele, il quale, però, è molto vicino ad Oriana.

La Marzoli, dopo la fugace liaison con l’ex di Belén Rodriguez, si è avvicinata a Dal Moro, e i due si sono ritrovati insieme sotto le coperte, causando i malumori di Nicole. L’ex di Andrea Maestrelli non ha nascosto di essere rimasta delusa dal comportamento di Daniele, che nel frattempo aveva confidato ai suoi coinquilini di non apprezzare gli atteggiamenti della Murgia. Quando quest’ultima gli ha chiesto perché si fosse allontanato, l’ex tronista ha risposto che non si fida, e che ci sono delle cose di lei che non gli piacciono.

Il confronto tra Oriana e Daniele

Oriana si è inserita nella conversazione, e ha chiesto a Daniele maggiore chiarezza: “Tu stai lasciando la porta aperta a qualche persona qua dentro?”. Riferendosi a Nicole, la modella venezuelana ha ribadito di essere fortemente interessata ed attratta da Dal Moro, nonostante sia cosciente del fatto che questo possa far soffrire la Murgia.

Come raccontato dai colleghi di Blogtivvù.com, Daniele ha avuto un confronto con Oriana, rivelandole di non fidarsi completamente di lei: “Sei tu quella dalle mille porte aperte, non io”. La Marzoli è scoppiata in lacrime: “Vai via, non mi interessa più! Fai quello che ca**o ti pare come stai facendo. Per questo non volevo mai avvicinarmi molto a te, perché con te è una cosa più ovvia, palese, che è per avere una cosa seria come hai fatto tu, ok? Era quello che non volevo proprio. Proprio questo non volevo, stare così. Io volevo solo divertirmi. Con Antonino c’era il feeling, ma era un feeling diverso, era più… sì hai capito. Non è lo stesso con te, ed era proprio la cosa che non volevo perché mi conosco. Mi dà fastidio l’atteggiamento di m*rda che stai avendo, mi dà molto fastidio”.

Poco dopo, però, i due vipponi hanno fatto pace e hanno dormito insieme, dandosi baci appassionati sotto le coperte. Come reagirà Nicole Murgia?