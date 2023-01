Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro c’è stato un altro bacio. Dopo aver discusso, la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno poi fatto pace e passato la notte insieme. Anche Nicole Murgia, molto interessata al vippone veneto, è venuta a conoscenza di quanto accaduto, e si è scagliata contro la Marzoli.

La scoperta ha molto ferito l’attrice romana, che ha accusato la coinquilina di averle tenuto nascosto il bacio tra Oriana e Daniele che c’è stato dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio. E’ bene chiarire, però, che tra Dal Moro e la Murgia non c’è mai stato nulla, e l’ex tronista è sempre stato chiaro su questo. L’ex di Andrea Maestrelli, tuttavia, non ha preso bene la questione, e ha accusato ad Oriana di averle mancato di rispetto. In difesa di quest’ultima è intervenuto Davide Donadei: “Oriana non è tenuta a dirti che si è baciata con Daniele perché tu non sei nessuno per lei… ma tu cosa sei per Daniele?”.

Nicole Murgia ci tiene a ribadire che per lei si tratta di una mancanza di rispetto, e che Oriana doveva dirle del bacio e non fare in modo che venisse a saperlo da altre persone: “Perché non me l’hai detto?”, ha chiesto la Murgia. “Perché te lo devo dire, scusa? Tu non hai niente con lui”, ha replicato la Marzoli.

Sta di fatto che Nicole è parsa particolarmente infastidita, e adesso il suo rapporto di amicizia con Oriana rischia di chiudersi anzitempo.