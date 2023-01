Nikita Pelizon non ha mai nascosto il suo interesse per Luca Onestini. Sembrava che dopo aver ricevuto un sonoro due di picche dall’ex tronista, ed in seguito ai litigi che hanno visto protagonisti i due vipponi, l’influencer triestina ritenesse definitivamente chiuso il capitolo Onestini, e si fosse fatta passare la cotta che aveva nei suoi confronti.

Nikita Pelizon turbata dal gesto di Luca Onestini

Ma “al cuor non si comanda”, e pare che la vippona nutra ancora un’attrazione per il coinquilino. Nella notte, infatti, Nikita ha raccontato di non riuscire a prendere sonno per via di un gesto di Luca: “Non riesco a dormire, perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava… Poi mi ha chiesto dell’acqua della tisana, e nel momento in cui stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso, mettendo la mano sulla mia, ma io l’ho subito tolta”.

Dalle parole della Pelizon, appare evidente che Onestini le piaccia ancora e che quel gesto l'abbia turbata. Per quanto abbiano discusso e litigato, Nikita sembra essere ancora invaghita dell’ex tronista di Uomini e Donne. Del resto, il fatto che non riuscisse ad addormentarsi per via del fatto che la sua mano e quella di Onestini si fossero toccate, anche se per sbaglio, denota in maniera chiara ed inequivocabile che in qualche modo nutre un sentimento nei suoi confronti, nonostante diversi aspetti del suo carattere non la convincano.

Ma onestamente riteniamo che alla fine sarà la ragione a prevalere. Nikita Pelizon ha ben chiare le intenzioni di Luca Onestini, palesate da quest’ultimo in più di una circostanza, ed è difficile che possa ricascarsi. Anche se, al Grande Fratello Vip, mai dire mai…