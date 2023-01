In queste ore continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo notti di baci, abbracci e passione rovente, la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono ritrovati nuovamente a discutere. Lui l’ha accusa di avere degli atteggiamenti poco chiari che non pare gradire, e in virtù di ciò ha deciso di imporre una serie di regole nel loro rapporto. Lei è apparsa decisamente sofferente per questa situazione.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno discusso riguardo la possibile ship che sta nascendo nella Casa più spiata d’Italia. “Giocare si può anche giocare, stare vicini se c’è la voglia si può anche fare, ma non più con le tue regole, con le mie, se ti sta bene”, ha detto il vippone veneto, che poi ha proseguito: “Io con le tue regole non ci gioco perché me le sono fatte andare bene fino ad ora. E oltretutto non mi convincono”.

Dal Moro continua a non fidarsi della Marzoli: “Non ho niente contro di te, però devo capire. Fino a ieri volevi giocare, mentre oggi o vuoi una cosa seria o niente”. “All’inizio volevo avvicinarmi a te, magari divertirmi, poi sono stata con te non pensavo di trovarmi così bene”, ha raccontato Oriana. “Avrei preferito non darti un bacio”, ha poi aggiunto la vippona. Le parole di Daniele sono parse come una sorta di punizione, un tentativo di cercare di “ingabbiare” Oriana.

Durante la diretta di questa sera, lunedì 16 gennaio, Alfonso Signorini e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, approfondiranno sicuramente l’argomento per cercare di comprendere in che modo potrà evolvere il rapporto tra i due inquilini della Casa del Gf Vip.