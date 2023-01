Oggi, lunedì 16 gennaio, alle ore 14,45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

I telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi dovrebbero assistere al grande ritorno in studio di Roberta Di Padua, assente dal programma da diverso tempo. La dama è uscita nuovamente con Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. I due protagonisti del Trono Over sono stati insieme per qualche mese circa un anno fa, prima che la storia finisse in malo modo. Nella puntata di oggi ci sarà la loro prima esterna: sono usciti a cena e si sono scambiati un bacio appassionato. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Staremo a vedere.

Tornerà protagonista anche Lavinia Mauro. La tronista è sempre più confusa: non sa chi scegliere tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista, in più occasioni, ha manifestato lo scarso interesse da parte dei propri corteggiatori. Maria De Filippi chiederà a Lavinia di riflettere sulla possibilità di lasciare il trono senza fare la sua scelta, e la “Marchesa” prenderà in considerazione il consiglio della conduttrice.

Alessandro del Trono Over, invece, è conteso da diverse protagoniste del parterre femminile tra cui Gemma, Pamela e Cristina. Chiusa, per sempre, invece, la frequentazione con Paola.