Antonino Spinalbese, dopo due settimane di assenza, è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo ritorno nel loft di Cinecittà ha reso felici molti coinquilini, ma non tutti.

Nel corso della puntata di lunedì 16 gennaio, Alfonso Signorini non ha perso occasione per stuzzicarlo: “Adesso devi rimetterti in pari”, riferendosi alle dinamiche da lui sostenuti in questi mesi. Il conduttore, però, ha scherzato anche su un’altra questione, che sta tenendo banco tra i vipponi e anche fuori dalla Casa.

Signorini punge Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha varcato nuovamente la soglia della porta rossa sabato 14 gennaio. L’ex di Belén Rodriguez è andato a salutare i suoi compagni d’avventura, in quel momento freezati, e si è avvicinato anche a persone che, fino a prima della sua momentanea uscita di scena, erano sue acerrime nemiche. Il riferimento, ovviamente, è a Nikita Pelizon, che Antonino è andato a baciare in maniera affettuosa, nonostante il rapporto tra i due fosse tutt’altro che idilliaco. A tal proposito, Alfonso Signorini ha chiesto: “Non è che ti sei visto il Grande Fratello Vip alla televisione e sei andato a baciare Nikita? Il sospetto c'è”. “Il sospetto? No, io pensavo nei suoi confronti e lo penso che fosse la più forte. Essendo stato fuori due settimane mi sono reso conto che questa bolla che c’è qui mi fa perdere pubblicità”, ha risposto Spinalbese.

I sospetti dei vipponi

Il sospetto che Antonino abbia ricevuto “dritte” o informazioni durante la sua permanenza in ospedale è stato argomento di discussione negli ultimi giorni sia dentro che fuori la Casa. Edoardo Donnamaria, parlando con Edoardo Tavassi, poco dopo il rientro di Spinalbese ha detto: “Io penso che a lui abbiano detto certe cose, già quando è venuta Ginevra ha saputo delle cose da fuori”.

Il timore dei vipponi, a nostro parere più che fondato, è che Antonino possa essere avvantaggiato nel gioco perché ha avuto modo di “spiare” i coinquilini, e adesso possa agire in varie direzioni con l’obiettivo di accaparrarsi le preferenze del pubblico.