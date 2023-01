Il quadrangolo amoroso composto da Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Luca Onestini ha tenuto banco durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 gennaio.

Il triangolo Marzoli-Dal Moro-Onestini

Nella settimana appena trascorsa, la modella venezuelana ha dormito con l’ex tronista veneto, si è lasciata andare a baci appassionati e si è rinchiusa con lui nell’armadio. In molti, però, ritengono che Daniele sia esclusivamente un ripiego a causa della freddezza di Luca. Alfonso Signorini ha indagato su questo quadrangolo, chiedendo a Oriana come mai, dopo la diretta dello scorso lunedì, abbia prima giocato e scherzato con Onestini e poi sia andata a dormire con Dal Moro. “Non ci stavo provando con Luca, stavo solo provando a fare pace con lui. Poi si è arrabbiato e mi ha chiuso la porta in faccia. Mi sembra ancora un bellissimo ragazzo, sono obbiettiva”, ha risposto la Marzoli.

Daniele, però, è convinto che la venezuelana provi un interesse (ricambiato) per Luca, e che lui sia esclusivamente un ripiego. Si è avvicinato a lei perché entrambi concordavano sul fatto di prenderla con leggerezza: “Ai miei occhi è palese che a Luca piace Oriana e che la cosa sia reciproca. Credo che Luca non sia nella posizione di avvicinarsi a lei per via dello storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana dall'inizio non mi piace, io mi sono avvicinato a lei nel momento in cui entrambi eravamo d'accordo di prenderla con leggerezza, nel momento in cui Oriana mi esprime un suo coinvolgimento maggiore io faccio un passo indietro”.

Sulla questione è intervenuto ovviamente anche Luca Onestini, il quale ha chiarito che il suo passato con Nikita Pelizon non ha in alcun modo frenato il suo rapporto con Oriana: “Se volessi fare qualcosa con Oriana potrei farlo benissimo, nel momento in cui tutti e due si vuole. Non capisco perché dovrei fare una brutta figura. Siccome sono single, se ci fosse dell'altro si farebbe e basta”.

Nicole Murgia, la quarta incomoda

In tutto questo c’è anche Nicole Murgia (che ha avuto la meglio al televoto su Dana Saber, quest’ultima costretta ad abbandonare la Casa), amica di Oriana, che non ha mai nascosto di provare interesse nei confronti di Dal Moro. Per tale ragione si è molto arrabbiata quando è venuta a sapere da terzi del bacio tra la Marzoli e Daniele: “Quello che mi ha fatto rimanere male è che, nel momento in cui si affronta il discorso, non mi dici nulla. Non voglio essere la seconda scelta. Le cose che penso di Daniele rimangono”.