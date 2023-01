La possibilità che potesse nascere un triangolo amoroso tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Nicole Murgia è un’ipotesi ormai lontanissima. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha discusso in maniera accesissima con la modella venezuelana, mettendo di fatto la parola fine ad una possibile ship.

Ieri sera, dopo il salvataggio di Nicole che era al televoto con Dana Saber, la Marzoli ha esultato e gioito insieme alla coinquilina, quando appena un giorno prima aveva rivelato a Daniele che chiunque delle due fosse uscita le sarebbe andato bene. A quel punto, Dal Moro non cui ha visto più e ha smascherato sia Oriana che la Murgia: “Per un gioco si venderebbero l’anima, si strapperebbero l’anima, per due follower di me*da, che sfigate veramente”.

Daniele Dal Moro furioso con Nicole Murgia

Dopo un’accesa discussione tra Daniele e la Marzoli, ne è seguita un’altra con protagonista anche Nicole Murgia. I tre si sono ritrovati in giardino, e Dal Moro si è scagliato contro l’ex di Andrea Maestrelli: “Nicole, lo dico io al posto tuo che pensi che Oriana non sia sincera. Perché tu non hai le p*lle! Tanto, Nicole, fuori si vede e prima o poi questa cosa verrà fuori, te lo assicuro”.

La Murgia prova a difendersi, ma Dal Moro è un fiume in piena: “Nicole, che tu non abbia le p*lle per me è una cosa già assodata”.

Quando Oriana e Nicole provano ad avvicinarsi a Daniele, lui si defila: “Tutte e due mi dovete stare lontano perché con voi non voglio avere più niente a che fare, né con una né con l’altra. Te lo ripeto, Nicole, tu pensi che Oriana non sia sincera con te”. “Ma gliel’ho detto in faccia, è inutile che continui a dire questa cosa”, replica la Murgia. “Io sono una persona coerente”, ribatte Dal Moro. “Anche io”, risponde Nicole. “Sì, come no, infatti nostra una grande coerenza”, chiosa Daniele.