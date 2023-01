Nuova discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti, questa volta, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini, con l’influencer campana che ha preso le difese di Nikita Pelizon. Nell'ultimo periodo le due vippone sono diventate amiche, e la fidanzata di Edoardo Donnamaria si è schierata dalla sua parte.

Antonella Fiordelisi difende Nikita Pelizon

Antonella si è sentita in dover di prendere le parti dell’influencer triestina difronte al comportamento ambiguo dell’ex tronista: “Se non ti interessa perché la provochi?”, ha chiesto la Fiordelisi, la quale ritiene che Onestini stuzzichi di proposito Nikita con l’obiettivo di alimentare una dinamica, nonostante l’ex tronista abbia palesato in più di un’occasione di non nutrire interesse nei confronti della Pelizon.

L’ex di Soleil Sorge ha provato a controbattere, ma le sue ragioni, secondo Antonella, non sono sufficienti a giustificare il suo comportamento ambiguo verso Nikita.

Sui social la discussione tra Antonella e Luca ha scatenato la reazione degli utenti: “Antonella ha litigato con Onestini difendendo anche Nikita, spero che voi nikiters (i fan della Pelizon, ndr) ve ne siate accorte e possiate iniziare ad apprezzare Antonella”, ha scritto un utente. “Antonella litiga con Onestini per difendere Nikita. Nikita dice alla Murgia che si è comportata male nella crisi tra Antonella ed Edoardo. Questa è l’amicizia, non quella tra le ‘spartane’ che a seconda di chi si trovano avanti cambiano disco” ha commentato qualcun altro.