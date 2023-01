Attilio Romita ci ricasca. L’ex anchorman del Tg1, dopo essersi reso suo malgrado protagonista di commenti poco carini nei confronti di Oriana Marzoli, che l’ha definito “maiale schifoso”, si è lasciato andare nuovamente ad espressioni tutt’altro che eleganti nei confronti di un’altra concorrente del Grande Fratello Vip.

“Oggetto” delle frasi infelici del giornalista è stata Nikita Pelizon. E’ accaduto nel bel mezzo di una conversazione con Oriana Marzoli e Sarah Altobello, dove in seguito è intervenuto anche Luca Onestini. La sua battuta, per certi versi agghiacciante, ha anche riscontrato il consenso delle due interlocutrici, che sono rimaste ad ascoltare e a condividere il pensiero di Attilio senza battere ciglio.

Il commento agghiacciante di Attilio Romita

“Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strapparle il perizoma a morsi, ma proprio per niente”, ha detto Romita. Le sue parole hanno letteralmente lasciato senza parole Onestini, quasi incredulo del fatto che il giornalista si esprimesse in quel modo sulla Pelizon.

Sui social tantissimi utenti si sono scagliati contro il giornalista, che si è reso nuovamente protagonista di un’espressione infelice nei confronti di una donna della Casa. “Attilio, potrebbe essere tua figlia. Che schifo e che imbarazzo”, ha commentato un utente.