Vittoria Deganello ha raccontato ai suoi followers l’ennesima situazione poco piacevole che è stata costretta ad affrontare dopo la fine della relazione con Alessandro Murgia, e la sua scelta di portare avanti la gravidanza da madre single.

Lo sfogo di Vittoria Deganello

“Rido perché ormai non mi stupisco nemmeno più”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una Instagram story, nella quale racconta di essere stata intimata al silenzio. “Mi sto vivendo questa gravidanza da sola, sto facendo tutto da sola, non chiedendo nulla a nessuno e nonostante questo vengo sempre interpellata perché quello che interessa è l’immagine. Io non posso raccontare di me, della mia situazione perché viene collegata purtroppo a terze persone e si innescano commenti/giudizi negativi”.

Vittoria Deganello sarebbe stata fermata anche dal punto di vista lavorativo in quanto la sua scelta (quella di portare avanti la gravidanza) lederebbe l’immagine del calciatore della Spal. “Io non sono più libera di raccontare quello che riguarda la mia vita a chi mi pare. Sto imparando a farmi scivolare addosso anche cose di questo tipo, commenti sotto le foto, però anche questo mi sembra troppo”.

Sulla questione prosegue il silenzio (almeno pubblico) di Alessandro e della sorella di lui, Nicole Murgia, ex amica della Deganello, e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, quest’ultima è finita nell’occhio del ciclone a causa delle rivelazioni del suo ex, Andrea Maestrelli (anche lui concorrente del reality show di Canale 5), che ha svelato che Nicole lo avrebbe “mandato in ospedale” e tradito con il suo migliore amico.