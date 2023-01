Anche in questa edizione, il Grande Fratello Vip non manca di suscitare polemiche e sollevare polveroni.

Nel numero di oggi del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha risposto ad alcuni messaggi dei lettori arrivati in merito al reality show di Canale 5, nei quali non sono mancate critiche feroci.

Le critiche dei telespettatori

“Caro Alfonso, complimenti vivissimi per la tua magistrale conduzione del Gf Vip. In queste due stagioni, mi spiace dirlo, il buon gusto della trasmissione è sceso di parecchio, e con esso anche il mio interesse. Quest’anno abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi (Antonella, Dana, Nikita, Davide, Andrea e Antonino), squallide figure di protagonisti assolutamente negativo. Visto che molti bambini guardano il programma sul 55, penso che dovreste mettere un bel bollino rossi, perché da costoro non hanno nulla di buono da imparare, visto che sono pessimi esempi di vita. Mi stupisco del video in cui Dana diceva, presente Nikita, che ‘Oriana è comunque una battona’, che è stato pubblicato su tutto il web e abbondantemente. Evidentemente ci sono squallidi personaggi che sono più tutelati di altri”.

“Caro direttore, mi chiamo Irene e sono una tua grandissima ammiratrice. Mi sei molto di compagnia il lunedì sera con il Grande Fratello Vip, anche se quest’anno i concorrenti lasciano molto a desiderare. Ti spiego il perché: possibile che Oriana non abbia mai niente da indossare e sia sempre con il sedere di fuori oppure con il seno in bella vista? Non c’è un regolamento che, come hai detto tu, viene firmato prima di entrare nella Casa? Eppure nessuno lo rispetta. Proprio ieri sera hai ricordato le regole, ma, come si vede, se ne fregano tutti. C’è Wilma che lava i piatti con gli occhiali da sole, e anche altri fanno lo stesso. Tutto è in disordine e sporco, tutta la Casa p disordinata! Mi stupisco, perché l’anno scorso avevate preso dei provvedimenti: come mai quest’anno niente?”.

La replica di Alfonso Signorini

Ecco la replica di Alfonso Signorini: “Come vedete, il Grande Fratello Vip continua a tenere banco tra gli argomenti più discussi della settimana. Il pubblico come sempre si divide: c’è chi ama un personaggio, chi lo detesta, chi si appassiona a una storia d’amore e chi vi vede solo una strategia per continuare a rimanere in gioco. Ci sono tanti sostenitori e altrettanti detrattori, ma tutti parlano del programma, segno che non lascia nessuno indifferente. A edizione terminata potrò dire anch’io la mia. Ora i miei doveri di padrone di casa mi impediscono di farlo. Sono comunque d’accordo su una diffusa maleducazione dei vipponi, nei modi espressivi, ma anche nelle azioni, che purtroppo si verifica in ogni edizione. Il dato più preoccupante è che molti di questi ragazzi neppure si rendono conto della loro maleducazione, quasi ci fosse una consuetudine a comportarsi così. E anche questo è un dato sul quale riflettere. Da questa settimana ogni ‘infrazione’ inciderà sul budget messo a disposizione per la spesa settimanale, e ben sappiamo che se si tocca il cibo tutti diventano più sensibili. Staremo a vedere…”.