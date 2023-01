Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più teso. L’influencer triestina e l’ex tronista hanno trascorso molto tempo insieme, confidandosi e scherzando tra di loro, quando ad un tratto le cose sono precipitate. Nikita, infatti, ha ammesso di essere interessata a Luca, ma quando ha deciso di uscire allo scoperto è stata friendzonata.

A quel punto, il rapporto tra i due vipponi si è irrimediabilmente compromesso, e c’è stato un progressivo allontanamento. Ad oggi non esiste più alcun tipo di legame, e spesso Onestini ha criticato alcuni atteggiamenti della Pelizon che a suo dire l’avrebbero messo in cattiva luce.

Tavassi e Onestini prendono in giro Nikita

Come se non bastasse, nelle ultime ore si p verificato un episodio che sta facendo discutere il web. Mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi, Luca Onestini ha preso in giro Nikita Pelizon, commentando un disegno fatto dall’ex tentatrice di Temptation Island. Mentre i due se la ridevano, Nikita li ha raggiunti per dare loro la buonanotte, e a quel punto Onestini ha detto: “Notte, qua c’è il tuo disegno e non c’ho scatamurrato sopra”.

L’episodio ha suscitato polemiche sui social. In molti hanno attaccato Onestini e Tavassi per il loro comportamento nei confronti della Pelizon, che ormai sembrerebbe essere sola contro tutti. Ciò nonostante, i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a supportare l’influencer triestina, che si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione.