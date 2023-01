Oriana Marzoli è finita nel mirino di diversi coinquilini. La modella venezuelana, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha subito attacchi da Wima Goich, Antonella Fiordelisi e Davide Donadei.

I colleghi di Biccy.it hanno elencato una serie di frasi offensive indirizzate ad Oriana: “Lei ha bisogno dell’odore degli uomini”; “Si butta addosso a tutti”; “Godi, godi, fai godere in tanti modi”; “Salta da un uomo all’altro”; “In quale letto si butterà adesso?”; “Ha toccato il pistolino”, “Io odio Oriana”.

Davide Donadei, sin dal suo ingresso nel loft di Cinecittà, ha immediatamente puntato la Marzoli, tanto che si è subito esposto dicendole: “Sei più bella e sensuale dal vivo”. Ma la vippona non era interessata alle attenzioni dell’ex tronista, e dopo pochi giorni Donadei ha iniziato a sputare veleno su di lei: “Guardate che lei è il mare! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere reale, non è vera, è il male questa. Lei è una cosa incommentabile. La odio, non la sopporto”, aveva detto l’ex di Chiara Rabbi.

Davide Donadei esagera su Oriana Marzoli

Ma ieri sera si è verificata una circostanza molto più grave. Oriana Marzoli e Luca Onestini si trovavano in salone e giocavano facendo la lotta, quando ad un tratto lei ha urlato: “Oddio, non respiro”. Subito dopo, Davide Donadei, che era in cucina, ha esclamato “Magari”.

C’è certezza che l’affermazione dell’ex tronista fosse indirizzata ad Oriana? No, ma il tempismo sembrerebbe essere lo stesso di Nicole Murgia che si getta il sale alle spalle quando vede transitare Nikita Pelizon, o quello dello sputo di Elenoire Ferruzzi dopo il passaggio sempre dell’influencer triestina.

Nel frattempo, sui social è esplosa la polemica, e c’è anche chi chiede la squalifica di Donadei: “Squalifica subito. Questo va oltre il gioco, questo è odio”; “Questa roba è da squalifica. Ma che cavolo di ti dice il cervello?”; “Su certe cose non ci si può passare sopra, su questo no”.

Insomma, gli utenti social chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti nei confronti di Davide Donadei.