Il Cantante Mascherato, giunto alla terza edizione, tornerà presto in tv. Lo show condotto da Milly Carlucci ha appassionato il pubblico di Rai 1, coinvolgendolo in una particolarissima sfida canora.

Quest’anno non mancheranno le novità: ci saranno nuovi giurati che sostituiranno alcuni dei volti che avevano presenziato nelle precedenti edizioni del programma. Non ci saranno, infatti, Caterina Balivo (passata a La 7) e Arisa (insegnante di Amici).

Giuria: addio a Caterina Balivo e Arisa

Milly Carlucci ha assunto la decisione di rinnovare il parterre de Il Cantante Mascherato. Questa volta, a dover indovinare chi si nasconde dietro le maschere che si esibiranno ogni settimana, saranno sempre quattro giudici. Ma questa volta, accanto a Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, entrambi confermati, ci saranno Iva Zanicchi, protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, e Christian De Sica, che in passato è stato giudice di Tale e Quale Show.

Quando va in onda Il Cantante Mascherato

Il programma dovrebbe andare in onda a partire dal 18 marzo, ovviamente in prime time. Si tratterebbe di un sabato, una collocazione differente da quella delle precedenti edizioni in cui lo show veniva trasmesso il venerdì. Il Cantante Mascherato andrebbe dunque a scontrarsi con il Serale di Amici, le cui puntate come di consueto dovrebbero andare in onda da marzo in poi.