Rai: brutte notizie per Amadeus e il suo Festival di Sanremo.

Negli anni passati, la messa in onda di C’è Posta per te veniva interrotta in concomitanza con la serata finale del Festival di Sanremo. Quest’anno, invece, i vertici Mediaset hanno assunto la decisione di trasmettere il people show di Canale 5. Dunque, Amadeus, dovrà vedersela con Maria De Filippi, che durante la puntata di sabato 11 febbraio potrebbe ospitare Shakira, la cantante colombiana balzata la scorsa settimana agli onori della cronaca rosa per l’uscita del suo nuovo singolo in cui ha letteralmente massacrato il suo ex marito, Gerard Piqué.

Maria De Filippi sfida Amadeus

Per far fronte alla concorrenza, Amadeus ha deciso di modificare il canovaccio dell’ultima serata del Festival. I cantanti in gara che accederanno al televoto finale, infatti, saranno cinque anziché tre, e i voti precedenti si azzereranno invece di accumularsi. Una mossa studiata per intensificare l’interattività tra il pubblico e la kermesse canora.

Da un lato, ovvero su Rai 1, c’è una scelta strategica di Amadeus, che diversamente dagli altri anni cerca di creare più sinergia e interattività col pubblico da casa. Dall’altra, su Canale 5, Maria De Filippi sceglie come tattica di cavalcare l’onda del gossip. Motivo per cui la conduttrice avrebbe puntato su Shakira. La cantante colombiana è reduce dal suo ultimo singolo che è diventato virale per le tantissime frecciatine rivolete all’ex Gerard Piqué, ed è proprio su questo che Mediaset vorrebbe puntare per sfidare la Rai durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo.