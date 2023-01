Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo. L’influencer e imprenditrice digitale affiancherà Amadeus nelle due serata più importanti della kermesse canora, la prima e l’ultima. La moglie di Fedez ha annunciato che devolverà il suo compenso a favore di un’associazione che si occupa della violenza sulle donne.

Sul palco dell’Ariston, Chiara Ferragni parlerà della violenza fisica, economica e psicologica, di cui lei stessa è stata vittima in passato. La decisione assunta ha scatenato diverse polemiche, con Selvaggia Lucarelli (mai tenera con i Ferragnez) che si è scagliata per l’ennesima volta contro la Ferragni.

Maurizio Costanzo, fucilata a Chiara Ferragni

Ma la giudice di Ballando con le Stelle non è stata l’unica a punzecchiare Chiara. Ci ha pensato anche Maurizio Costanzo, che sul nuovo numero del settimanale Chi ha parlato della scelta fatta dall’influencer in merito al suo cachet. “Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo”. Una vera e propria “fucilata” quella esplosa dallo storico conduttore televisivo nei confronti della moglie di Fedez. A detta di Maurizio Costanzo, dunque, l’unico modo per Chiara di farsi apprezzare nell’evento musicale più importante del nostro Paese, è proprio quello di parlare di un tema così delicato con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico.