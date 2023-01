Mare Fuori 3: dal 1 febbraio su RaiPlay le prime puntate. Fan entusiaste.

Mare Fuori 3 debutterà prima su RaiPlay mercoledì 1 febbraio 2023, e due settimane dopo, il 15 febbraio, sbarcherà su Rai 2. L’indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio.

Nei giorni scorsi è stato trasmesso il trailer che annuncia l’anteprima streaming della nuova stagione, anche se non è ancora chiaro se su RaiPlay saranno caricati tutti e dodici gli episodi della terza stagione o solo i primi due. Come ha evidenziato dallo stesso Maggio nella sua analisi sulla serie tv in questione, “Mare Fuori ha raggiunto il maggiore numero di visualizzazione su RaiPlay, con oltre 26 milioni di views ad inizio 2022. Nello stesso anno, poi, il passaggio su Netflix, su cui ora sono visibili le prime due stagioni”. Lanciare i primi due episodi sulla piattaforma streaming è sicuramente una scelta strategica della Rai e della stessa produzione. E’ palese la voglia di trascinare lo stesso pubblico dalla piattaforma a Rai 2.

Mare Fuori 3: la trama

La regia sarà sempre di Ivan Silvestrini. Gli attori saranno più o meno gli stessi, anche se ci saranno nuovi volti. In primis la sorella di Ciro Ricci, morto per mano di Carmine. In molti, infatti, credono che ci sarà un grosso colpo di scena: il ritorno dello steso Ciro, anche se in realtà sembra che il ragazzo tornerà nelle nuove puntate ma in scene di flashback. Il personaggio di Carmine sarà ovviamente quello centrale, soprattutto perché la sorella di Ciro entrerà nel carcere minorile per vendicarsi del fratello ucciso per mano dello stesso di Carmine. La presenza dell’attore che interpreta Filippo è in bilico. E su questo le fan sono alquanto dispiaciute.