Rai: Antonino Cannavacciulo a Tali e Quali di Carlo Conti.

Carlo Conti, con il programma Tali e Quali, spin-off di Tale e Quale Show in versione nip, riesce a portare a casa un ottimo risultato (lo scorso sabato ha raggiunto il 20% di share). Un trionfo, soprattutto se si considera che sulla rete della concorrenza, ovvero Canale 5, si scontra con C’è Posta per te di Maria de Filippi. Quest’ultima da anni conquista il primato in termini di audience del sabato sera.

La Rai ha dunque deciso di sfidare la De Filippi inserendo Carlo Conti è il suo format Tali e Quali, che altro non è che la versione nip, ovvero personaggi non famosi che si accingono ad imitare persone dello spettacolo.

Lo show è in collaborazione con la società Endemol Shine Italy. Ogni sabato, Tali e Quali sfiderà con C’è Posta per te. Le prime due puntate hanno ottenuto il 20% di share, ed è già tutto pronto per la terza, che vedrà ancora in campo dieci concorrenti, più Francesco Paoloantoni e Gabriele Cirilli, intenti a conquistare le prime due posizioni in classifica che permetterebbe loro di accedere alla finale.

Antonino Cannavacciuolo a Tali e Quali

In giuria ci sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che sono ovviamente chiamati a giudicare l’imitazione, la somiglianza e tutto ciò che riguarda il personaggio vip scelto per l’imitazione. Questa settimana, Claudio Lauretta dovrà portare sul palco lo chef più amato degli ultimi anni. Il giudice per eccellenza di Masterchef Italia, ovvero Antonino Cannavacciuolo.

Appuntamento dunque con la terza puntata di Tali e Quali fissato per sabato 21 gennaio in prima serata su Rai 1, dopo la consueta puntata nell’access prime time del gioco a premi Soliti ignoti, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti. Mentre su Canale 5 ci saranno ancora una volta Maria De Filippi e il suo C’è Posta per te, che ogni anno incolla milioni di italiani davanti al televisore.