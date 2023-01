Gloria Nicoletti è innamorata di Riccardo Guarnieri. La dama di Uomini e Donne ha deciso di interrompere la conoscenza con Umberto per dedicarsi nuovamente a quella con il cavaliere tarantino, ex di Ida Platano. Ma, a quanto pare, la coppia non convince neanche Maria De Filippi.

“Il tuo è possesso”, sostiene in studio la conduttrice, la quale ritiene che Riccardo non sia innamorato di Gloria, ma Guarnieri non sembra essere d’accordo. Allora la conduttrice invita la Nicoletti a parlare chiaro anche a costo di prendere una bastonata. Quando la dama chiede a Riccardo di uscire insieme dal programma, il cavaliere fa l’ennesimo passo indietro: “Sono già uscito due volte da qui, la prima volta ero follemente innamorato, la seconda volta è stato diverso, ma il rapporto era sicuramente oltre rispetto al nostro. In questo caso direi di sì solo per non deludere Gloria e il pubblico”. “Non devi sentirti obbligato”, ha replicato la dama, che ha accettato la decisione di Riccardo.

I due protagonisti del Trono Over hanno dunque deciso di proseguire nella loro conoscenza, ma all’interno del programma.