Rai: Antonella Clerici nel mirino del gossip. Il web si scatena.

Antonella Clerici è da anni uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Il suo programma E’ sempre mezzogiorno, in onda nella tarda mattinata su Rai 1, è seguitissimo ogni giorni da tantissimi telespettatori.

La bella e simpatica Antonella è stata Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Una chiacchierata molto intima quella della Clerici, che si è finalmente aperta raccontando una parte molto delicata della sua vita sentimentale. La conduttrice ha parlato del suo passato, del suo rapporto con gli uomini che hanno fatto parte della sua vita, che non sempre l’hanno amata davvero, e del rapporto con sua figlia. Non sono mancati i dettagli della scoperta del tradimento del suo ex Eddy, padre di Maelle, appreso attraverso i giornali.

“A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent'anni di meno - ha detto Antonella, ammettendo di non avere paura di invecchiare -. Vedo facce tumefatte, devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia".

Antonella Clerici e il tradimento di Eddy

Dopo questa premessa, il discorso della Clerici si è spostato sulla relazione che l’ha fatta soffrire, ma che le ha dato la gioia più grande della sua vita, ovvero sua figlia Maelle, oggi, adolescente. “L'ho iscritta al liceo – racconta - e mi ha fatto impressione, somiglia a suo papà ma ha i miei occhi e il mio modo di fare, sono fiera di lei. Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

Poi, Antonella parla degli uomini in generale: “Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l'amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre".

Antonella oggi è fidanzata con Vittorio Garrone e sembra aver archiviato il discorso tradimento. Il web invece non dimentica mai. Dopo l’intervista al settimanale Chi, infatti, non sono mancati commenti e complimenti alla conduttrice, che dopo tutto ciò che ha vissuto non ha mai perso il sorriso.