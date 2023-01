Nuove ship nella Casa del Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore, nel loft di Cinecittà, sembrano ci siano tutti gli ingredienti per la nascita di possibili flirt o liaison.

Nicole Murgia punta Antonino Spinalbese

Nicole Murgia, ad esempio, dopo aver preso il “palo” da Daniele Dal Moro, sembra abbia messo gli occhi su Antonino Spinalbese (nel senso letterale del termine). L’attrice romana ha fatto chiaramente capire di essere interessata (e non poco) all’ex di Belén Rodriguez. Al momento non c’è ancora nulla, anche perché la Murgia non ha ancora palesato il suo interesse all’hairstylist. Tuttavia, osservano alcuni video su Twitter, appare evidente l’attrazione che l’ex fiamma di Andrea Maestrelli prova nei confronti di Antonino. Mentre l’attrice parla con alcuni coinquilini, il suo sguardo va dritto sul corpo di Spinalbese, e da come lo fissa (particolarmente a lungo) non sembrano esserci dubbi.

Giaele De Donà provoca Andrea Maestrelli

Un’altra possibile coppia che potrebbe nascere è quella tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. La vippona ha chiesto all’ex calciatore di “farsi avanti in fretta”, perché c’è il rischio che lasci la Casa il prossimo lunedì, visto che è al televoto. Che si tratta esclusivamente di una strategia attuata dalla De Donà per non essere eliminata? Potrebbe, anche perché Giaele è sposata, anche se ha spesso parlato di amore libero e di matrimonio aperto. Infatti, la vip e il marito Bradford possono divertirsi a patto che non ci vadano di mezzo i sentimenti. Inoltre, pare che Antonino stia spingendo la De Donà proprio tra le braccia di Maestrelli. “Io non sono un’esperta come te, ho paura”, ha replicato Giaele.