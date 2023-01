Nuova bufera su un concorrente del Grande Fratello Vip. Questa volta, a finire a ragion veduta nel tritacarne social, è stata Nicole Murgia, protagonista di un’affermazione gravissima.

L’attrice romana, infatti, si è lasciata sfuggire una frase orribile mentre era impegnata in una partita a biliardo con Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi e Luca Onestini. “Almeno lui ci si mette e ti insegna, c’è chi invece chi si mette così e se non fai buca sei down”, ha detto Nicole, scimmiottando e borbottando durante le ultime parole. Edoardo Tavassi ha reagito immediatamente, come a volerla rimproverare di ciò che aveva detto, ed è corso via.

La reazione dei telespettatori è stata furiosa, che ora chiedono provvedimenti esemplari nei confronti della Murgia. “Ha detto ‘sei down’, per giunta farfugliando con la bocca come sfottò”; “L’imitazione di una persona affetta da sindrome di down è vergognosa ed è al pari di una bestemmia”; “L’indifferenza su espressioni come ‘sei down’ offende in modo inaccettabile le persone che vivono questa disabilità, e che sono di sicuro più intelligenti di persone come la Murgia”; “Non hanno mai squalificato per questa frase che è stata già detta. Non sono fan della Murgia e la parola non va usata”.

Questi i commenti furiosi degli utenti di Twitter che, ancora una volta, chiedono al Grande Fratello di adottare misure esemplari nei confronti dei vipponi, spesso protagonisti di azioni o frasi meritevoli di sanzioni.

La produzione si deciderà finalmente a prendere dei provvedimenti?