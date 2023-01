Quello tra Davide Donadei e Oriana Marzoli sta diventando una battaglia senza esclusione di colpi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano proprio non piacersi, e nessuno dei due si tira indietro quando c’è da gettare fango l’uno sull’altro.

La modella venezuelana ha definito il coinquilino “leccac*lo e sfigato”, mentre l’ex tronista ha detto di odiarla, e di ritenere alcuni suoi atteggiamenti incommentabili. Ma non solo. Quando la Marzoli faceva la lotta con Luca Onestini, ha esclamato “Oddio, non respiro!”, e Donadei, che ha assistito alla scena, ha detto “Magari”.

Davide su Oriana: "Magari vomiti come dico io!"

Nella giornata di ieri si è verificato l’ennesimo scontro tra i due vipponi. Davide Donadei, ancora una volta, con una ferocia poco giustificabile, è tornato a dire grosse cattiverie nei confronti di Oriana Marzoli. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah, se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!”.

"Si merita degli schiaffoni"

L’ex tronista ha poi proseguito la sua invettiva contro la modella venezuelana durante una conversazione con Antonino Spinalbese: “Si merita degli schiaffoni! In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava. Ma già che una donna di 30 anni non fa discorsi familiari. Ma di cosa stiamo parlando? Lei è una persona che non porta rispetto. Per me lei è una cog***na. Sì per me è una cog***na. Non merita il mio rispetto e quindi io la chiamo cog***na. Non le hanno insegnato come si sta al mondo. Lei è veramente incommentabile. Sinceramente Anto se piace una roba del genere, voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità”.