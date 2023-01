Il rapporto tra Attilio Romita e la coppia di amici formata da Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi continua ad essere piuttosto altalenante.

Se da una parte l’ex anchorman del Tg 1 accusa i cosiddetti Donnavassi di voler stare perennemente al centro dell’attenzione in tutte le attività della Casa del Grande Fratello Vip, dall’altra i due credono che Romita soffra di manie di protagonisti e si senta costantemente minacciato dalla loro presenza.

Attilio Romita contro i Donnavassi

Dopo alcuni giorni di tregua “armata”, il GF Game Night di giovedì sera sembra aver riacceso il risentimento di Attilio nei confronti dei due Edoardo. Il giornalista, offeso dal comportamento di Donnamaria e Tavassi, si è rifiutato di mettere in scena, come ogni venerdì, il TG Gf Vip. “Io sciopero se non ci sei tu”, dice Nicole Murgia nel tentativo di convincere Romita a tornare sui suoi passi.

Poco dopo, Attilio inizia a confidarsi con Luca Onestini in merito alle ragioni della sua decisione. Le numerosissime frecciatina lanciate dai Donnavassi durante la sfida rap di ieri sera lo hanno parecchio infastidito. Stanco di essere umiliato e preso in giro nonostante si metta sempre in gioco, Romita ha sbottato, lamentandosi in primis di non essere stato messo preventivamente al corrente delle battute che avrebbero fatto sul suo conto: “Dovevano essere leali e concordare con me”, ha detto. “Vedo due persone che si mettono a disposizione per far divertire tutti”, ribatte Luca Onestini che, pur dando ragione ad Attilio, non ritiene che Donnamaria e Tavassi avessero cattive intenzioni.

Per Attilio Romita è decisamente una giornata “no”, e la sua frustrazione unita al nervosismo sembra crescere con il passare delle ore. Ritornerà sui suoi passi o manterrà il punto?