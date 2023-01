Attilio Romita protagonista insieme ad Oriana Marzoli del gioco “Tutta la verità”, classico appuntamento del giovedì sera nella Casa del Grande Fratello Vip con Il GF Game Night.

Interpellato da Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi su quale fosse il suo rapporto sessuale durato meno, l’ex anchorman del Tg1 ha detto: “La prima volta con Mimma, dopo due mesi e mezzo di corteggiamento e una festa a Milano, ho prenotato una lussuosa camera d’albergo. La mia messa in forma preparatoria è stata importante, e finalmente Mimma si lasciò andare e acconsentì a venire in questa suite con me a passare il weekend. Fu una grandissima emozione… che durò quindici secondi netti. Poi, però, ho recuperato”.

Il racconto di Attilio ha scatenato le risate dei vipponi. “Ma come quindici secondi? E’ un record”, ribatte Tavassi. “E’ durato più il rapporto che il racconto”, ha chiosato Donnamaria.