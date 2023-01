Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 16 gennaio. Tornata a casa a Milano, l’ormai ex vippona è tornata sui social scagliandosi contro i suoi ex coinquilini, definendoli “Stron*i barboni”. Ma non finisce qui. La modella di origini marocchine ha avuto qualcosa da ridire anche nei confronti di Micol Incorvaia che, a dire di Dana, avrebbe violato il regolamento.

Dana Saber smaschera Micol Incorvaia?

Nella clip in questione, vediamo i concorrenti durante le nomination palesi in Super Led. Ognuno di loro stava scegliendo una carta con il vippone da mandare al televoto, e la Saber ha lanciato una precisa accusa alla sorella di Clizia. Secondo Dana, infatti, Micol avrebbe mantenuto tra le mani due carte anche allo scadere del gong, quando invece il regolamento prevede di restare con una singola scelta, quella definitiva.

“Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo”. La Incorvaia ha davvero violato il regolamento come sostiene Dana Saber? A tal riguardo, gli utenti social sono divisi in due opposte fazioni: da un lato c’è chi scrive “Ma solo io non mi ero accorta che Micol durante le nomination ha tenuto due carte in mano?” e “Comunque si dai, la Incorvaia è stata beccata. Meglio tenere due carte in mano così in base a quello che votano gli altri si può scegliere o una o l’altra”. Dall’altra, invece, c’è chi ha preso le difese di Micol, spiegando come, in realtà, il tempo non era ancora scaduto, e dunque la vippona era rimasta con due carte per tale ragione.

In ogni caso, spetterà al Grande Fratello prendere una decisione definitiva sulla questione.