Continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L’ex tronista si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Luca Onestini e Antonella Fiordelisi.

“Per me fuori non ci sarà una relazione. Per uscire una sera sì, ma non una relazione”, dice l’influencer campana. “Una botta e via”, ha esclamato Luca. “Può essere”, ha risposto Daniele.

Onestini ha provato a fare chiarezza sul rapporto tra i due vipponi: “Faccio un riassunto, dimmi se mi sono sbagliato. Non me ne frega niente perché non mi sembra una persona seria, però c’è attrazione fisica. Qua sono costretto a vederla tutti i giorni, allora alla fine purché otto volte, noce volte dico di no ma alla decima ci casco. Ma in realtà una roba seria con lei non la voglio”.

Daniele ha confermato la visione di Luca, non rendendosi conto, però, che Oriana stava ascoltando la conversazione: “Guarda, il concetto che hai detto tu, detto con parole più umane è quello. Nel senso che tra me e lei c’è attrazione, questo non te lo posso negare, e ci sto anche bene, lo sa anche lui. Dopo che, ad oggi, quello che è il mio pensiero per le cose che sono successe, conoscendomi penso che fari fatica ad andare oltre. Detto questo, cosa devo fare? L’istinto mi fa fare così. Io non faccio del male a nessuno”.