Scintille tra Luca Onestini e Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista e l’hairstylist non sono mai andati particolarmente d’accordo, e la discussione che si è verificata nella notte ne è l’ennesima conferma.

I due avevano già ampiamente battibeccato in passato, ma nelle ultime ore è emerso un fatto nuovo. Onestini, mentre chiacchierava in veranda con alcuni vipponi della cena avuta in precedenza con Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Attilio Romita, si è detto molto infastidito dallo scontro avuto con l’influencer triestina, e stava dunque esponendo il suo punto di vista.

Nei pressi era posizionato anche Spinalbese che scambiava un parere con Andrea Maestrelli, e Luca deve aver percepito qualcosa che non gli andava particolarmente a genio. Ecco perché ha chiesto spiegazioni ad Antonino, e da lì ne è scaturito un duro faccia a faccia.

Luca Onestini ha mantenuto la sua linea di pensiero, sostenendo che i due coinquilini stessero confabulando qualcosa su di lui, ma entrambi hanno negato. “Ho detto solo: cosa devo fare? Sbrocco stasera?”, ha replicato Antonino, mentre l’ex tronista gli ha chiesto il perché di questa affermazione. “Luca hai la coda di paglia? Non mi sto riferendo a te”, ha ribattuto ancora Spinalbese. Anche Andrea Maestrelli ha detto che il discorso era incentrato su altre questioni: “Secondo te io mi metterei mai a parlare di te nella mia vita? Sono agitato e sai perché? Perché non ho proprio interesse di essere associato a te o accostato a te in una clip. Quindi…”.

In seguito, Antonino Spinalbese ha chiacchierato in zona biliardo con altri vipponi, e non ha risparmiato “fucilate” nei confronti di Onestini. Dopo averlo definito “un cogl*one”, ha detto: “È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come si muove e come si siede”.