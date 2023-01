E’ tempo di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la sessione quotidiana di workout, alcuni vipponi si sono ritrovati per fare delle riflessioni sui compagni di avventura, e nello specifico Antonino Spinalbese ha condiviso con Antonella Fiordelisi il suo pensiero su Nikita Pelizon.

Antonino smaschera Nikita

L’hairstylist sostiene che durante gli inviti della cena dell’altra sera, l’influencer triestina abbia giocato di astuzia invitando dei compagni con il solo scopo di creare dinamiche in Casa. “Lei sa fare lo show”, dice l’ex di Belén Rodriguez, accusando la coinquilina di giocare ed essere poco spontanea nel suo percorso.

L'opinione di Antonella Fiordelisi e Attilio Romita

“Chi avrebbe dovuto invitare secondo te?”, chiede Antonella, curiosa di conoscere l’opinione di Antonino. “Sicuramente George”, risponde il vippone pensando al legame tra i due. “Io non ho ragione, parto dal mio pensiero”, prosegue Spinalbese, che ribadisce il suo punto di vista e afferma che secondo lui Nikita ha fatto gli inviti seguendo una logica di gioco, e non per condividere un bel momento con delle persone che stima e a cui vuole veramente bene.

La Fiordelisi, dal canto suo, sostiene che la Pelizon abbia invitato Luca Onestini per compiere un passo nei confronti di quest’ultimo e per mettere fine alle loro tensioni. Antonella, dunque, difende la scelta della compagna, e racconta che durante la cena l’ex tronista provocava in continuazione al solo scopo di fomentare le tensioni.

Attilio Romita, essendo stato presente alla cena, e avendo avuto l’opportunità di parlare con Onestini, racconta che quest’ultimo nutre ancora dei dubbi sui comportamenti di Nikita: “Lui è convinto di essere preso in giro”, dice il giornalista.

I tre vipponi dimostrano di avere pareri discordanti. Parleranno con Nikita per conoscere le reali intenzioni legate all’invito di Luca durante la cena?