Volano stracci, seppur a distanza, tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Tutto è nato da un’intervista rilasciata dal cavaliere tarantino al magazine di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. Il protagonista del Trono Over ha commentato la relazione tra la sua ex, Ida Platano, e Alessandro, manifestando il suo scetticismo sulla relazione.

Riccardo Guarnieri, frecciatina ad Alessandro Vicinanza

Per Guarnieri, infatti, Vicinanza non ha le doti caratteriali che l’ex dama bresciana ha sempre ricercato in un uomo, e l’ex cavaliere rappresenterebbe una sorta di “secondo figlio” per Ida.

Riccardo ha promosso la sua intervista tramite Instagram. Nella sua story, il cavaliere ha inserito come sottofondo la canzone “BRZP”, il nuovo singolo di Shakira in cui l'artista colombiana attacca l’ex marito Gerard Piquè e la sua nuova fidanzata. Ma la replica di Alessandro non si è fatta attendere.

La replica di Alessandro Vicinanza

Il compagno di Ida Platano ha condiviso sui social una parte della canzone di Shakira “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio”, aggiungendo “Meglio un caso originale piuttosto che un Rolex Finto”.