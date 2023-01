Venerdì 20 gennaio si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per ciò che riguarda il Trono Classico, è approdata in studio la nuova tronista, Nicole Santinelli.

Anticipazioni Trono Classico

Federico Nicotera, invece, ha portato in esterna Carola Viola Carpanelli, che si è recata all’alba sul posto di lavoro del tronista, e tra i due è scattato anche un bacio. Alice Barisciani, al termine della scorsa registrazione, aveva lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi in lacrime. La corteggiatrice ha discusso con Federico, con quest’ultimo che ha anche accennato ad alcune segnalazioni che ha ricevuto su di lei. La Barisciani, dunque, è scoppiata nuovamente in lacrime in quanto secondo lei Federico parla di sentimenti esclusivamente con Carola. Nicotera prova a consolarla ballando con lei.

Anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda, invece, il Trono Over, Biagio ha discusso con Carla con cui è uscito per ben sette volte. La discussione è terminata con uno schiaffo da parte della dama.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno parlato del loro consueto tira e molla. La conclusione alla quale sono giunti è che forse, interrompere la loro conoscenza, è la soluzione più giusta per entrambi. Alessandro, invece, ha definitivamente messo la parola fine alla conoscenza con Gemma Galgani.