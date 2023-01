Matteo Berrettini non ha impiegato molto tempo a “consolarsi” dalla delusione dovuta alla prematura uscita di scena dagli Australian Open. Nelle scorse ore, infatti, il tennista romano, numero 14 del ranking mondiale, è stato avvistato in compagnia di Melissa Satta. I due hanno assistito insieme al Mediolanum Forum alla partita di basket tra Olimpia Milano e Lyon-Villeurbanne, poi si sono recati in una nota discoteca di Milano, nella quale hanno passato insieme la serata.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso in una Instagram story un breve video inviatole da una follower, nel quale si vedrebbero Matteo Berrettini e Melissa Satta molto vicini. “Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme tutta la sera, si sono anche baciati”, scrive la seguace di Deianira.

Il flirt tra il tennista e la showgirl, ex del calciatore Kevin Prince Boateng, sembra già dato per scontato, nonostante nelle scorse ore alcune voci parlavano di una presunta liaison della Satta con Steven Zhang, presidente dell’Inter.