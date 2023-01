Tira nuovamente aria di crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino? E’ quanto emerge da alcune indiscrezioni social trapelate nelle ultime ore.

La showgirl argentina e lo showman partenopeo sono tornati ufficialmente ad essere una coppia dopo il tira e molla degli ultimi anni. E’ l’aprile del 2012 quando i due si mettono ufficialmente insieme per la prima volta dopo essersi conosciuti ad Amici di Maria De Filippi. Nel 2013 si sposano, e nello stesso anno nasce loro figlio Santiago. Poi, nel 2015 annunciano la fine della relazione.

Dopo quattro anni, nel 2019, Belén e Stefano si sono riavvicinati nuovamente, come raccontato dalla stessa Rodriguez in un’intervista a Verissimo. La serenità ha regnato nella coppia per quasi un anno, ma a fine maggio del 2022, la showgirl condivide un lungo video sui social nel quale conferma la nuova crisi con il marito. Dall’estate 2020 al gennaio 2020, Belén è stata legata sentimentalmente ad Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, da cui ha avuto la figlia Luna Marì.

Naufragata anche la relazione con l’hairstylist, lo scorso giugno Belén e Stefano sono tornati ancora una volta insieme. A confermare il ritorno di fiamma tra i due gli scatti pubblicati dal settimanale Chi. La Rodriguez e De Martino sono dunque tornati ad essere una coppia, e sembra che tutto nella loro vita sentimentale proceda a gonfie vele. O quantomeno sembrava.

Belén e Stefano: tira di nuovo aria di crisi?

Secondo l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, infatti, potrebbe tirare nuovamente aria di crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano. “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen”, scrive Venza in una Ig story. “Lui non si vede più a casa di lei e Belén non mette più like e commenti sotto i post di Stefano. Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello, e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”. Poi ironizza: “Certo che se si lasciano di nuovo in Arabia Saudita, non lo accetto!”.