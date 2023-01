Anna Oxa si prepara come tutti a partecipare al Festival di Sanremo 2023, ma avvisa che non rilascerà interviste fino a metà febbraio. Per rendere nota questa sua decisione, gli agenti della cantante hanno diramato un comunicato stampa in cui è scritto che “Anna Oxa ringrazia per la gentilezza, la cura, la comprensione, l’affetto di alcuni, tutto molto apprezzato ma non risponderà alle domande, non avrà però problemi a salutare in occasione del festival”.

Questo comunicato arriva dopo la polemica per la mancata intervista di Anna Oxa ai microfoni di Giovanna Civitillo. All’inizio era apparsa come una scortesia, ma invece sembra che fosse già tutto ben chiaro. Il team della Oxa aveva già deciso di muoversi in questo modo.

La prima recensione del testo della canzone di Anna Oxa

Inoltre arriva già la prima recensione del testo della canzone della Oxa. Ecco quanto è stato scritto a riguardo: “Ci sono anche Francesco Bianconi (leader dei Baustelle) e Kaballà tra gli autori del brano pop, ma dal retrogusto soul, con cui Anna Oxa torna a Sanremo. La straordinaria voce dell’artista esplode davvero nel ritornello, dove recita: ‘Libera l’anima come rondini la sera, vola libera, nitida come il canto dell’anima’. Testo che sembra invitare l’essere umano ad abbandonare le falsità del mondo, le ambiguità e le ‘vite frammentate senza verità’ per ascendere, appunto, a un livello di coscienza superiore”.

Nessuna polemica dunque anche se in molti ignoravano l’esistenza del comunicato del team di Anna Oxa: “L’Artista Anna Oxa fino a metà febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti… Vi ringraziamo per la gentilezza, la cura e la comprensione che state avendo sia in Svizzera che in Italia. La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival”.