Una notizia ha entusiasmato le fan di Demet Özdemir, protagonista insieme a Can Yaman di DayDreamer – Le ali del sogno.

L’attrice turca dovrebbe essere protagonista di una nuova serie tv, una nuova storia, ovvero la sua.

Durante una lunga intervista in cui Demet si è raccontata a cuore aperto, un famoso produttore ha avuto l’idea di trasformare la storia della sua vita in una serie tv.

L'intervista rilasciata da Demet Özdemir sulla sua vita

Tutto inizia con la domanda sulla sua infanzia e adolescenza. Demet, dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuta senza il padre, in fretta e da sola in una famiglia particolare: “Faccio parte di una famiglia in cui due persone diverse si innamorano, si sposano e hanno figli – spiega Demet -. Mia madre viveva a Berlino e mio padre viveva a Izmit Tavşancıl. Si incontrano durante una vacanza, si innamorano e si sposano. Mia madre si stabilisce in una piccola città a Izmit. Con il passare del tempo, lei si troverà faccia a faccia con alcune verità. Entrambi i miei genitori hanno sempre avuto storie incompiute. La cosa migliore da fare era separarsi e acquistare ognuno la propria libertà. Dopo che i miei genitori hanno divorziato, ho smesso di vedere mio padre. C'era una distanza notevole, anche emotivamente. Ero con mia madre. Ero arrabbiata con lui perché ho iniziato a lavorare molto presto”.

L'intervista rilasciata da Demet ha attirato l’attenzione del mondo della televisione. Infatti sembra che la storia della sua vita possa diventare una nuova serie tv turca. Ma l’interprete principale non sarebbe Demet che, invece, prenderebbe parte come aiuto regista, affinché la storia sia quanto più reale possibile.

Questa notizia ha reso oltremodo felici le tantissime fan della bella Demet.