Demet Özdemir, il cui matrimonio con Oğuzhan Koç è durato solo 8 mesi, ha annunciato che tornerà all’università, dopo aver parlato del suo concetto di amore nella trasmissione di Taylan.

“Attribuisco l’amore alla chimica. Non devi conoscere qualcuno, è solo un momento fantastico di un secondo. Non puoi progettarlo, non puoi descriverlo, ma l'amore è una cosa energetica e chimica. Non penso che l'amore sia permanente. Sono una di quelle che credono che dopo aver sperimentato ed espresso piacere, incontriamo le nostre realtà e ci trasformiamo in amore. Non credo che l'amore possa durare a lungo, per me dura pochissimo”.

Dopo aver espresso questo suo concetto, Demet Özdemir racconta il suo primo amore. E’ stato con un insegnante di scuola elementare.

“Il mio primo amore è stato il mio insegnante di classe. Era molto giovane, io ero al secondo anno. Lui era pieno di attenzione ed era molto gentile. Indossava un abito diverso ogni giorno, era un ragazzo incredibile per me. Eravamo alla scuola elementare del villaggio di Tavşancıl”.

La bella Demet ha anche evidenziato: "Andare a scuola è una cosa importante. L'istruzione è importante per me e credo che ritornerò ad andare a scuola. Dovevo prendermi cura della mia famiglia. Ho dovuto rimandare. Tuttavia, in qualche modo ero brava. Ma mi piacerebbe andare all'università e prendere un master".

Spiega i motivi del perché non ha continuato a frequentare. “Faccio parte di una famiglia in cui due persone diverse si sono innamorate, si sono sposate e hanno avuto figli. Mia madre viveva a Berlino e mio padre viveva a Izmit Tavşancıl. Si incontrarono durante una vacanza, si innamorarono e si sposarono. Mia madre si stabilì in una piccola città a Izmit. Con il passare del tempo, mia madre si trovò faccia a faccia con alcune verità. Lei e mio padre si sono amati e poi si sono separati. Io ho dovuto mantenere economicamente la mia famiglia e non ho studiato più”.