Sono trascorsi diversi anni dalla messa in onda di Daydreamer su Canale 5. Un vero e proprio fenomeno turco quello creato grazie ai protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman, che hanno saputo appassionare il pubblico alla storia d’amore tra la dolce Sanem Aydin e il burbero Can Divit.

A distanza di tempo le loro vicende interessano ancora il pubblico italiano ed entrambi sono il bersaglio preferito dei paparazzi e del gossip.

Pochi giorni fa, in viaggio a Monaco, Demet ha incontrato un ex collega della soap. In molti hanno sperato che si trattasse di Can Yaman.

Sul set di Daydreamer, forse anche proprio grazie al successo che la soap ha avuto in Turchia e in Europa, sono nate diverse amicizie come quella tra Demet Ozdemir e Birand Tunca. L’affascinante attore ha prestato il suo volto a Emre Divit, fratello del protagonista Yaman.

I due attori sono molto amici ancora oggi, ma mentre Demet si tiene ben lontana da Can Yaman forse proprio a causa del gossip che li ha travolti in passato, c’è spazio nella sua vita per Birand che pochi mesi fa ha subìto un grave lutto perdendo improvvisamente sua madre. Anche in quella occasione, Ozdemir è stata vicina al collega attore.

Qualche giorno fa, in seguito ad un viaggio di piacere a Monaco, i due si sono incontrati di nuovo immortalando il momento con un selfie che ha fatto il giro del web.

Can Yaman insieme ad una nuova fiamma

Yaman, nel frattempo, torna al centro delle indiscrezioni per la sua presunta nuova fiamma, una donna bellissima dalla chioma scura e il corpo da urlo, incontrata durante la sua vacanza a Mykonos, di cui però non si conosce l’identità.

Dopo il successo di Daydreamer, Demet ha intrapreso nuovi progetti televisivi ed è diventata una delle attrici turche più amate di sempre, grazie a My Home My Destiny ma anche ai film sulla seduzione prodotti da Netflix, che la mostrano in una nuova chiave da vera femme fatale.

Can Yaman invece è ormai italoturco, grazie alle collaborazioni in Italia.