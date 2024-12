Nuovo prodotto di Disney Plus. Remember Love è la nuova serie con Hande Ercel e Barış Arduç. O3 Media ha condiviso sui suoi account di social media i primi fotogrammi della serie.

Nelle foto condivise con la nota "È arrivato il primo fotogramma della storia della coppia che vi ricorderà l'amore”, i popolari attori sono sul set in Cappadocia. La serie, di otto episodi, sarà girata in Cappadocia e Istanbul, e presto verrà trasmessa su Disney+. Queste due città, con le loro atmosfere uniche, contribuiranno notevolmente alla ricchezza visiva della serie.

Özgür Önurme è il regista di Remember Love, mentre Ahmet Vatan ha scritto la storia originale della serie. Oltre a Hande Erçel e Barış Arduç, il cast comprende Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari e Sezin Akbaşoğulları e Fatih Al.

La storia tra un archietetto e un'editrice

Remember Love racconterà la storia di Deniz (Barış Arduç), un architetto, e Güneş (Hande Erçel), un’editrice famosa, che si sono lasciati mentre erano in procinto di sposarsi. I due, coinvolti in un viaggio che cambierà la loro vita, riceveranno un messaggio sul cellulare la sera in cui si sono incontrati per caso. Questa nuova avventura terrà traccia dei pezzi mancanti nella loro relazione e ricorderà loro l'amore.

Dopo il successo di Love is in the air con Kerem Bursin e Hande Ercel, la serie turca andata in onda su Canale 5, e che ha permesso all’attrice turca di costruirsi una fa ma internazionale, le fan italiane, e non, attendono il nuovo lavoro della Hercel, visto che raramente appare sul piccolo schermo italiano.

Kerem e Hande di nuovo in Italia insieme sulla piattaforma di Disney Plus, perché anche Bursin sta girando una nuova comedy per la stessa casa di produzione.