Due star della televisione turca, Cagatay Ulusoy e Demet Ozdemir, condivideranno i ruoli principali nell'attesissima serie Esref Ruya. Questo ambizioso progetto, prodotto da Tims&B e diretto da Uluc Bayraktar, si prepara a incontrare il pubblico sugli schermi Kanal D.

Nella serie, Cagatay Ulusoy interpreterà il personaggio di Esref, che è forte, ricco ma il cui cuore palpita di profondo amore. Demet Ozdemir apparirà davanti al pubblico nei panni di Nisan, una musicista giovane e talentuosa. La storia riguarderà il cambiamento degli equilibri e un profondo viaggio d'amore con l'ingresso di Nisan nella vita di Esref.

Esref Ruya, la cui uscita sul piccolo schermo è prevista per la fine di gennaio, ha già suscitato grande curiosità con la sua storia impressionante e il cast stellare. Gli spettatori aspettano con entusiasmo l'armonia di Ulusoy e Ozdemir, che desideravano vedere sugli schermi da molto tempo.

Esref Ruya, la serie TV diversa dalle altre

La serie, che si candida ad essere uno dei progetti più ambiziosi del 2024, sembra lasciare il segno nel mondo televisivo nel nuovo anno. Esref Ruya si prepara a portare sugli schermi un respiro completamente diverso dalle altre serie tv. La storia d’amore avrà un lungo intreccio, il lieto fine sarà sofferto ma non mancheranno colpi di scena. Un grande progetto soprattutto per i temi che la serie affronterà.

Demet, dopo mesi, ritorna sul piccolo schermo turco deliziando i suoi fan con la nuova serie e un nuovo partner. Cagatay Ulusoy è uno degli attori più acclamati della Turchia. In Italia non è ancora molto conosciuto, ma siamo certi che se Mediaset, come ha già annunciato, acquisterà i diritti della serie, diventerà certamente un nuovo sexy symbol turco come lo è stato per i suoi predecessori Can Yaman, Kerem Bursin e Ibrahim Celikkol.