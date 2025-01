Demet Özdemir protagonista insieme a Cagatay Ulusoy in una nuova serie tv. Nasce una nuova love story?

Manca davvero poco alla messa in onda della nuova serie tv di Demet Ozdemir, la stella turca che ha letteralmente fatto impazzire tutti con il ruolo di Sanem, in Daydreamer – Le ali del sogno, insieme a Can Yaman. Una serie che ha spopolato in tutta Europa creando due icone della tv turca.

Dopo il film Tattiche d’amore, andato in onda e prodotto da Netflix, la bella attrice si è assentata per un po’ dal piccolo schermo, ma ora si appresta a ritornare in grande stile nella serie televisiva Esref Ruya, insieme al famoso attore Cagatay Ulusoy.

La serie tv arriverà sullo schermo di Kanal D a fine gennaio di quest’anno. Cagatay Ulusoy e Demet Ozdemir sono tra i nomi che da anni le fan turche si aspettavano di vedere insieme, e ora finalmente i due saranno protagonisti di una storia d’amore.

La trama della serie TV

Cagatay Ulusoy interpreta Esref, un uomo audace e di potere ma schiavo di un amore di cui non conosce il nome, ovvero la bella Demet, incontrata per caso ad una serata musicale. Ozdemir incontrerà il pubblico nel ruolo di Nisan, giovane musicista che farà battere il cuore di Esref.

I giornali turchi scrivono di un contratto milionario firmato dall’attore, diventato un vero sex symbol e paparazzato sempre in compagnia di bellissime attrici. La stessa Demet sembra esserne affascinata, tanto che i titoli dei siti turchi parlano di un flirt post riprese tra i due.

Sarà nato un nuovo amore turco?