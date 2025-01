Askım Kapısmak, massmediologo turco, lancia pesante accuse sulle serie tv turche, sulle agenzie degli attori e su Hande Ercel.

La questione della «monopolizzazione dell'industria delle serie televisive» e le accuse sbalorditive occupano da giorni la stampa e i tg turchi.

A riportare le dichiarazioni dell’esperto è stato Fuat Ugur di TV100. L'articolo ha da subito suscitato scalpore nel mondo televisivo. Infatti, da un lato ha sottolineato l'indagine avviata dall'Autorità garante della concorrenza, e dall'altro implicitamente ha sostenuto che vi fossero distorsioni e ingiustizie nel settore.

L'articolo di Kapismak è stata una vera e propria bomba. In esso, in particolare, si legge: “Migliaia di agenzie chiedono una quota di registrazione di 5mila lire turche, affermando 'ti renderò famoso'”.

Da queste dichiarazioni arrivano a raffica le reazioni degli attori che prendono nettamente le distanze da quanto dichiarato dal massmediologo. Nessuno sembra essere coinvolto da queste agenzie a pagamento.

Askım Kapısmak si scaglia contro Hande Ercel

L'esperto di scienze comportamentali Askım Kapısmak nelle sue dichiarazioni si scaglia anche contro Hande Ercel. "Siamo in un paese che ha scelto Hande Ercel come 'miglior attrice comica televisiva dell'anno per la serie Ask Laftan Anlamaz', e con questo ho detto tutto. Come si può definirla attrice comica, come la si può definire attrice?”.

Parole pesanti che al momento non hanno avuto riscontro o risposta alcuna. Solo i fan dell’attrice ovviamente sono scesi in campo a sostegno della loro beniamina.

“Essere offesa gratuitamente non è corretto ed è sleale”, “Meriteresti una querela”, “Ma chi sei o cosa capisci”. Questi alcuni dei tanti commenti sui social a discapito del massmediologo che non solo ha alzato un polverone sulle agenzie degli attori, ma ha anche ironizzato sulle produzioni delle serie turche che negli ultimi anni hanno occupato i palinsesti turchi ed europei.