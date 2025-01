Non sempre le attrici famose sono elogiate. Spesso arrivano critiche che possono sfociare anche nell’offesa personale.

Hande Ercel è finita nel mirino dei social per aver pubblicato la foto dei suoi piedi dopo aver ballato per la prima volta. Una performance discutibile secondo i più esperti del settore. Ma in fondo Hande non è di certo una ballerina, ma i suoi piedi sono diventati lo zimbello del web. Ma andiamo con ordine.

Hande Ercel, da qualche mese prende lezioni di danza per partecipare ad una trasmissione turca, una sorta di talent show ad Istambul.

La sua performance ha ricevuto elogi e critiche. La sua esibizione di danza come ballerina speciale per una notte ha mobilitato il web, soprattutto dopo la pubblicazione dell’immagine dei suoi piedi, feriti a causa delle prove.

Il post di Hande Ercel e i commenti

Sul post Hande scrive: "Per coloro che credono che sia semplice, ballare sfinisce e massacra. I miei poveri piedi". Arrivano così commenti a raffica. “Hai calpestato una mina, Hande?", “Bruttissimi, meglio se reciti”.

Parlando dopo la sua esibizione, Ercel ha detto: "Sono stata ospite di un nuovo format che non era mai stato realizzato dal vivo in Turchia prima. Ho preso lezioni private per parteciparvi. È stata un'esperienza diversa e molto piacevole".

Certo che non sarà stata un’esibizione perfetta, Hande non è mai stata ballerina ma si è divertita a ballare; d’altronde si sa che la sua vocazione è la recitazione. Hande, infatti, è un’attrice molto ricercata dalle case di produzione. Ha da poco terminato la pellicola per Disney Plus. Ha partecipato alla prima a Berlino e a Dubai. Il film, Infatti, avrà una tiratura internazionale, arrivando addirittura negli Stati Uniti, dove la Ercel è molto conosciuta come testimonial di molti brand americani.