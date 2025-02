A cura della Redazione

L'attrice di successo Hande Ercel ha lanciato una grande notizia ai suoi fan. Finalmente arriva il ruolo dei suoi sogni. Interpreterà Anna Karenina, il personaggio di una delle opere classiche della letteratura russa.

Ercel ha affermato di aver trovato molto prezioso approfondire la conoscenza di questa donna dell'alta società di Strasburgo. Sebbene l'indimenticabile opera di Tolstoj "Anna Karenina" sia stata adattata molte volte al cinema e al teatro, la dichiarazione di Ercel ha fatto emergere la possibilità di un nuovo progetto, con i fan in trepida attesa di vederla nei panni di questo affascinante personaggio.

Hande Ercel e Barıs Arduc hanno incontrato i fan a Mosca dopo la première berlinese del film Leave it to the Wind, che uscirà sulla piattaforma digitale, attirando grande attenzione. Attorniata dai giornalisti, alla domanda: "Quale personaggio della letteratura russa ti piacerebbe interpretare?", l’attrice turca ha risposto: “Mi piacerebbe interpretare la vita di Anna Karenina. Sarebbe fantastico interpretare il ruolo di questo leggendario personaggio".

Hande Ercel ha anche affermato che vorrebbe aggiungere nuove esperienze alla sua carriera di attrice, iniziando ad imparare il russo. Ha raccontato di aver imparato alcune parole russe durante il panel a Mosca ed ha risposto con sincerità alle domande sulla letteratura e sul cinema.

Film e serie tv adattati da Anna Karenina di Tolstoj sono stati portati sul grande schermo molte volte in passato. A quanto pare ben presto la regina turca Hande Ercel interpreterà questo ruolo, trasferendosi in Russia per un lungo periodo per le riprese.

Un grande passo avanti per la carriera per l’ex ragazza di Kerem Bursin.